Türkiye'den KDC ile M23 Arasında İmzalanan İlkeler Bildirgesi'ne Destek
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı ve Afrika'da barış, güvenlik ve istikrar için destek vereceğini belirtti.
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı.
Söz konusu Bildirge, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor. Başta Katar, Doğu Afrika Topluluğu ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu olmak üzere, sürece dahil olan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrar ve kalkınmasına yönelik yapıcı katkıları Türkiye tarafından takdirle karşılandı.
Türkiye, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika