Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz - Haberler

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Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlıklarına başlanması ve ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlıklarına başlanması ve ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde 6 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşme neticesinde, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında nisan ayının sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Nikol Paşinyan, Charles Michel, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Haberler

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