Türkiye'den ABD'nin İran'a Yönelik Saldırıya İlişkin Endişe

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer tesislerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, " Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ortaya çıkaracağı sonuçlardan endişe duyulduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye geçme riski taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır." - ANKARA