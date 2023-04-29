Türkiye'deki genel seçimler için ABD'de oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ABD'de oy verme işlemi başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ABD'de oy verme işlemi başladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ABD'de oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. ABD'deki 7 eyalette kurulan 9 seçim merkezinde 134 bin 245 Türk seçmen oy kullanabilecek. Türkiye'nin Boston, Houston, Los Angeles, Miami, Chicago Başkonsolosluğu ve Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğu'ndaki Türkevi'nde oy verme işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Long Island ve South Jersey'de New York Başkonsolosluğu'na bağlı açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi ise 1 Mayıs'ta sona erecek. Seçmenler her gün 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. - WASHINGTON