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Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Belçika'da oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Belçika'da oy verme işlemi sona erdi

Politika Haberleri

Belçika'da, Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Belçika'da, Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi Belçika'da sona erdi. Belçika'da Hasselt şehrindeki oy verme işleminin ardından başkent Brüksel'de ve Anvers kentindeki oy verme işlemleri yerel saatle 22.00'da tamamlandı. Türk seçmenler, Belçika'da 35 sandıkta oylarını kullandı. Türk seçmenin kurulan sandıklarda son ana kadar oy verme işlemini gerçekleştirdiği görüldü.

Türk seçmenden ikinci tura yoğun ilgi

Belçika'da seçimin ilk turunda 9 gün boyunca 85 bin 897 oy kullanılırken, ikinci turda oy verme işleminin ilk 4 gününde 85 bin 666 oy kullanıldı. Sadece iki gün sandıkların açık kaldığı Hasselt'te ise ilk turda kullanılan 9 bin oya karşılık 15 bin oy kullanıldığı açıklandı.

Belçika'da ilk turda katılım oranı yüzde 56.5 olarak kayda geçmişti. - BRÜKSEL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Brüksel Türkiye Belçika Politika Haberler

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