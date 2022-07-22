Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "KYK borçları konusunu kimseye kaptırmam. Sağ olsun fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na hiç kaptırmam. Kendileri de bu konuyu dile getirdiler daha önce fakat KYK borçları konusunda ilk çağrıda bulunan biziz, ilk defa bakana çağrıda bulunan da biziz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Beşiktaş Ulus'ta bulunan çalışma ofisinde basın mensupları ile bir araya geldi. Sarıgül, "Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Parlamentoda bulunan bütün muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum; hükümete NATO'nun önüne güçlü çıkması için yetki verin. Muhalefet de destek verirse iktidar da NATO'nun karşısına daha güçlü oturacaktır. Aynı zamanda Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın adalarımız üzerinde oynadığı oyunları esefle kınıyoruz. ABD'nin F16'ları Yunanistan'a karşı kullanamazsınız sözü de çok ağır bir sözdür. Çanakkale'de Dumlupınar'da Kocatepe'de mücadele verirken F16'lar mı vardı ' Biz Kıbrıs'ta 1974 yılında Beşparmak Dağları'na çıktığımız zaman F16'lar mı vardı ' TDP olarak ABD'nin ülkemize zorlayıcı, dayatmacı mantığını asla kabul edemeyiz " dedi.

"Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı"

Yerli ve milli aracımız TOGG hakkında da konuşan Mustafa Sarıgül, "Yerli aracımız TOGG bizim gururumuz, bizim için gerçekten önemli. TDP 'Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı' diyen bir partidir. Türkiye değişim partisinin ekonomik milliyetçilik anlayışıyla yerli aracımız TOGG yakında inşallah milletimizle buluşacaktır. Bizim ekonomik millyetçilik anlayışımız TOGG'un gelişmesi ve güçlenmesidir. TOGG'a destek vermeliyiz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yerli aracımızın kullanılması için sanayi bakanımızı ve teknoloji bakanımızı bu konuda göreve çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"KYK borçları konusunu Kılıçdaroğlu'na kaptırmam"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Sarıgül "KYK borçları konusunu kimseye kaptırmam. Sağ olsun fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na hiç kaptırmam. Kendileri de bu konuyu dile getirdiler daha önce fakat KYK borçları konusunda ilk çağrıda bulunan biziz, ilk defa bakana çağrıda bulunan da biziz. Hatta yurtların ismi Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci konaklama merkezi olarak ayrılsın diyen de biziz. KYK borçlarını aylardan beri gündeme getiren parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Demirel nasıl 'GAP'ı gaptırmam' diyorsa ben de bu evlatlarımızın borçlarının bu noktaya gelmesinde olan büyük katkımızı kaptırmam. Gençlerin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Altılı masaya davet edilip edilmediği sorusunu yanıtlayan Sarıgül, "Bizim partimiz kurulmadan önce çalışmalar başlamıştı. Bizim bir çok siyasi parti ile temaslarımız devam ediyor. Seçimlere aşağı yukarı 8 ay kadar bir süre var. Köprünün altından çok sular geçer. Çözüm var, çare var, çare değişimde, çare TDP'de. Yani başın düşerse dara Sarıgül'ü ara" dedi.

Erken seçim konusuna da değinen Sarıgül, "Biz cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erken olmasından yana değiliz. Seçimlerin zamanında yapılmasını istiyoruz. Biz sorumluluk taşıyan bir siyasi partiyiz. Biz kötülemek, karalamak için değil çare bulmak için dolaşan bir siyasi partiyiz. Biz iktidarın yaptığı hayırlı işleri takdir eden, eksik bıraktıkları varsa da çözüm önerileri ile anlatan bir siyasi partiyiz. Çünkü TDP kimseye kızdığı darıldığı için kurulmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika