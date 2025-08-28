Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 seviyesine ulaştı

Eskişehir'de düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geldiğimiz noktada Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artık yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda. Tahminlere göre yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor" dedi.

Bir dizi programa katılım sağlamak üzere Eskişehir'e gelen Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'na katıldı. Bakan Göktaş'ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, diğer protokol mensupları ve il müdürlüğü personeli karşıladı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Türkiye'de güncel olarak yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 seviyesine ulaştığını belirtti.

"Doğurganlık oranlarının düşmesiyle beraber yaş ortalamamız giderek artıyor"

Bakanlık koordinasyonunda 81 ilde çalıştay düzenlediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus yapısının hızla değiştiğini ifade etti. Bakan Göktaş, "Yaşlı nüfus oranımız yıldan yıla artmaya devam ediyor. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle beraber yaş ortalamamız giderek artıyor. Eskişehir de doğurganlık hızının en düşük olduğu şehirlerden biri. Bu demografik dönüşüm, ülkemiz için bir sosyal politika seferberliği anlamına geliyor. Geldiğimiz noktada Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artık yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda. Tahminlere göre yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor ve bu demografik dönüşüm yeni politikalar geliştirmemizi zorunlu kılıyor. Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bu mesele hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor. Yaşlılarımıza sunulan hizmetlerin sayısını ve niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlara göre çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Mesela, evde bakım hizmetlerinden gündüz yaşam merkezlerine, geriatri sağlığı altyapısından ulaşım ve barınma düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede çalışmalara ihtiyaç var. Yaptığımız Yaşlı Profili Araştırması'nda yaşlıların yüzde 64,4'ünün kendilerini en çok mutlu eden şeyin 'aileleri' olduğunu belirtmişlerdi. Yine araştırma ile Türkiye'de 1,6 milyon yaşlının tek başına yaşadığını ve yaşlıların yüzde 86,6'sı evde yalnızken kendini güvende hissettiğini belirttiklerini tespit etmiştik. Bu nedenle yaşlılarımızın kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını öncelyen hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Bu alandaki hizmet ve politikaları da ancak, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir anlayışla ortaya koyacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin anlamlı bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu özel yıl kapsamında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik birçok proje ve etkinlik hayata geçiriyoruz. Yaşlılık politikalarını uzun vadeli ve daha bütüncül bir bakış açısıyla ele almamızın bir yansıması olan yaşlılık şurası bu çalışmalardan sadece biridir. Aile Yılı'nın yaşlılık politikalarıyla ilişkisi son derece güçlü. Yaşlılarımız, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısıdır. Aile, sadece anne, baba ve çocuklardan oluşmaz. Dede ve ninelerin varlığı, anıları, nasihatleri ve tecrübeleri bizlere her daim yol gösteriyor. Dolayısıyla aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalı, onları aile hayatının merkezinde tutmalıyız. Büyüklerine hürmet eden, onları baş tacı yapan bir aile yapısı, genç nesillere en güzel örnektir. Bu nedenle 2025 Aile Yılında, ailemizi koruyup güçlendirirken, büyüklerimizin rolünü de yüceltmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'in ortanca yaşı yüzde 38,2"

Türkiye'de yaşlılıkla ilgili çalışmalara altyapı oluşturma bakımından Eskişehir'deki bu çalıştayın da önemli katkılar sunacağına inandığını dile getiren Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şunları söyledi:

" Türkiye'ye baktığımızda yüzde 34,4 ile ortanca yaş ortalaması varken, Eskişehir'in ortanca yaşı yüzde 38,2. Biraz önce sayın bakanımızın, milletvekilimizin de ifade ettiği gibi Türkiye ortalamasının üzerinde bir yaşa sahibiz. Önümüzdeki süreçte de bununla ilgili politikaların belirlenmesinde bu çalıştayın önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum."

Program, Bakan Göktaş'a kadınların el emeği ile yaptığı bir tablonun hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR