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Türkiye'de 'İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi' kurulacak

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SLOVENYA'da gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 23'üncü Taraflar Konferansı'nda tüm tarafların onayı ile Türkiye'de İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi kurulması kararı alındı.

SLOVENYA'da gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 23'üncü Taraflar Konferansı'nda tüm tarafların onayı ile Türkiye'de İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi kurulması kararı alındı. Türkiye'de Birleşmiş Milletler (BM) ofisi kurularak, Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğiyle ilgili politika belirleme çalışmalarında etkin rol alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Barselona Sözleşmesi olarak da bilinen Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi 23'üncü Taraflar Konferansı, 'Kararlardan Eylemlere' temasıyla 5-8 Aralık 2023 tarihlerinde Slovenya'da düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Barselona Sözleşmesi 2022-2023 Büro Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank yaptı. Bakan Yardımcısı Varank, konuşmasında Türkiye'de yapılan 22'nci Taraflar Konferansında, 'Tüm Taraf Ülkeler' olarak Akdeniz'in çevresel açıdan iyileştirilmesine yönelik önemli karar alındığını söyledi. Varank, yapılan çalışmalara rağmen çevresel açıdan 'İyi Çevresel Durum'a ulaşmakta yetersiz kalındığını ve çözüm için birlikte bir çözüm arayışına girilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantının temasına da değinen Bakan Yardımcısı Varank, artık kararlardan eylemlere geçilmesinin zamanının geldiğini belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ POLİTİKA BELİRLEMEDE AKTİF GÖREV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 07- 10 Aralık 2021'de gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesinin 22'nci Taraflar Konferansında Türkiye, Akdeniz'de iklim istikrarını sağlamaya yönelik 'İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi' kurulmasını önermişti. Bu kapsamında Bakan Yardımcısı Varank, Avrupa Birliği Delegasyonu, İtalya, Yunanistan, Mısır, Lübnan, İspanya, Fas, Libya, Karadağ, Bosna Hersek, Slovenya ve diğer bölgesel faaliyet merkezleri yöneticileri ile ikili görüşmeler yaptı. Yapılan müzakereler sonucunda Türkiye'de, İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi kurulması kararı tüm ülkeler tarafından desteklenerek onaylandı. Böylece, Türkiye'de bir BM ofisi kurulacak, Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliği ile ilgili politika belirleme çalışmalarında etkin olarak yer alınacak. Bu merkez ile uluslararası fon mekanizmalarından aktif şekilde yararlanılmasına da katkı sağlanacak. Halihazırda İtalya, Fransa, Tunus, Hırvatistan, Yunanistan ve İspanya'da bu merkezlerden bulunuyor. Türkiye'de kurulacak merkez, Doğu Akdeniz'de de dengeleyici bir unsur olacak. Ayrıca, Türkiye'de bulunan büro başkanlığı da 2 yıllığına Slovenya'ya devredildi.

Konferans kapsamında farklı konularda Türkiye'yi ilgilendiren adımlar da atıldı. Bu kararlara göre; Türkiye, 2 yıl daha Barselona Sözleşmesi büro üyeliği görevini sürdürecek. Ayrıca Türkiye'den Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi ve Gemi İnşa Sanayicileri Birliği sözleşmeye partner kuruluş olarak katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Barselona Slovenya Türkiye Çevre Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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