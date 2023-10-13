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Türkiye'de Filistin'e Destek Etkinlikleri

Samsun, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail protesto edildi.