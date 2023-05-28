Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu Başladı

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi kapsamında İstanbul'daki seçmenler, kayıtlı oldukları okullara gelmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki seçmelerin büyük bölümünün bulunduğu megakentte de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için kayıtlı oldukları okullara geliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi kapsamında İstanbul'daki seçmenler, kayıtlı oldukları okullara gelmeyi sürdürüyor.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor.

Ülke genelindeki seçmelerin büyük bölümünün bulunduğu megakentte de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için kayıtlı oldukları okullara geliyor.

İstanbul'un "doğu kapısı" Tuzla ile "batı kapısı" Silivri'de de oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Tuzla'da 208 bin seçmen, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için 33 okulda kurulan 563 sandıkta oy kullanacak.

Silivri'de 151 bin 415 seçmen, Marmara Cezaevi'ne kurulan sandıklar dahil toplam 440 sandıkta cumhurbaşkanını seçmek için demokratik hakkını yerine getirecek.

Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.