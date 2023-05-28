Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemi başladı

Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak. 60 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor.

TÜRKİYE, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlarken, seçmenler, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ülke genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMENİN OY KULLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

47 BİN 523 YENİ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.

Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, bu seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

TÜM SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK

YSK tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.

Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

YSK'NIN KARARINA GÖRE YAYIN YASAĞI KALKACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarına göre; saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ANKARALILAR SANDIK BAŞINDA

Öte yandan, 4 milyon 280 bini aşkın seçmenin bulunduğu Başkentte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen vatandaşlar, sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullandı.