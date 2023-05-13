Türkiye'de 60 milyon 697 bin 845 seçmen sandık başında

CUMHURBAŞKANI ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. Türkiye yarın sandık başına gidecek.

CUMHURBAŞKANI ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak.

Türkiye yarın sandık başına gidecek. 81 ildeki tüm seçim bölgelerinde seçim hazırlıkları tamamlandı. 14 Mayıs seçimleri için 81 ilde 191 bin 910 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da 30 bin 803 sandıkta 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy verecek.

Öte yandan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oy, Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar Merkezi'ne getirilerek, 5 odaya konuldu. Gümrük kapılarında ise oy verme 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.