Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı.

Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcıyı taşıyan Crew Dragon adlı uzay mekiğinin roketi fırlatıldı ve böylelikle Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Başkentliler, Türk uzay tarihine geçen o anları, Ankara Kızılay meydanında kurulan gezegen evindeki büyük ekranda izledi. Vatandaşlar fırlatılma öncesi hep birlikte geri sayım yaptı. Fırlatılma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar o anları alkışlarla ve tezahüratlarla kutladı. Bir Türk vatandaşının uzaya gitmesinden çok gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını belirten Ankaralılar, tarihi anlara tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Gezeravcı 36 saatlik uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. 14 gün sürecek olan yolculuk sırasına Gezeravcı üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.