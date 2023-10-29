Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü Amasya'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Amasya'da coşkuyla kutlandı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, sabah makamda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen geçit töreni ile devam etti. Kutlamalar, kentte çeşitli etkinlikler ile devam etti.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü Amasya'da coşkuyla kutlandı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, sabah makamda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen geçit töreni ile devam etti. Amasyalıların da büyük ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Bayram Çelik ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, törene katılanları selamlamasıyla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve gösterilerin ardından geçit töreni sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile korteji selamladı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk törende yaptığı konuşmada, "Bugün ecdadımızın büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye yüzyılına ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben de asil milletimizin bir ferdi olarak, bu tarihi günde Cumhuriyetimizin 'Doğum Belgesi' olarak nitelenen Amasya Tamimi'nin imzalandığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Amasya'mızda sizlerle beraber olmaktan,onur duyduğumu ifade ederek, Cumhuriyet Bayramı'mızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kutlamalar, kentte çeşitli etkinlikler ile devam etti.(DHA)