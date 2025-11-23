Türkiye, COP31'e Ev Sahipliği Yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki yıl yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile ilgili yaptığı basın toplantısında, " Türkiye, taraflar konferansına başkanlık edecek ve COP31'de ev sahipliği yapacak. Avustralya müzakere başkanlığını yürütecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki yıl yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, COP30'a katılmak üzere bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye, taraflar konferansına başkanlık edecek ve COP31'de ev sahipliği yapacak. Avustralya müzakere başkanlığını yürütecek. İki ülke birlikte çalışarak güçlü bir ortaklık ortaya koyacak" dedi.

Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne giden yolda attığımız kalıcı adımlar, fikre ve somut adımlara duyduğumuz inanç, dünyanın bütün ülkelerini etkilemiş, Türkiye'yi bugünlere taşımıştır" ifadelerini kullandı.

Avustralya ile birlikte adil ve kapsayıcı bir COP sürecini yürüteceklerini ifade eden Bakan Kurum, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş olan tüm mazlumların sözünü Türkiye yükseltecektir. COP31 boyunca insanlığın ve dünyamızın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri Türkiye ve Avustralya birlikte ortaya koyacaktır. Ben, Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın, tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - BELEM