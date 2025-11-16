Türkiye COP31 adaylığı sürecinde işbirliği ve kapsayıcılık ilkelerini ön plana çıkarıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, 2026 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği için yürüttüğü adaylık sürecinde işbirliği ve kapsayıcılık ilkelerini ön plana çıkarıyor.

Diplomatik kaynaklar, BM 80. Genel Kurulu marjında Avustralya ile yürütülen görüşmelerde taraflar arasında karşılıklı anlayışa dayalı bir zemin oluştuğunu, sürecin yapıcı diyalogla ilerlediğini aktardı. Bu çerçevede her iki ülkenin başkanlık sürecini ortak biçimde üstlenmesi, üst düzey toplantıların ev sahipliklerinin paylaşılması ve müzakere süreçlerinin birlikte götürülmesi konusunda anlayış birliğine varıldı. Diplomatik kaynaklar, Avustralya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta daha önce üzerinde ilerleme sağlanan konuların reddedilmesinin ise süreci başlangıç noktasına geri götürdüğünü belirtti. Avustralya'nın eş-başkanlık modelinin BM kurallarında öngörülmediğini ve COP'u Pasifik odaklı gündemden uzaklaştırabileceğini gerekçe göstererek görüşmelerden uzaklaştığı kaydedildi.

Türkiye'nin eş-başkanlık önerisi

Diplomatik çevreler, Türkiye'nin COP31'in eş-başkanlık modeliyle yürütülmesini çok taraflılığı güçlendirecek örnek bir adım olarak değerlendirdiğini, bu görüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avustralya Başbakanı'na gönderdiği cevabi mektupta da vurgulandığını belirtti. Türkiye'nin iyi niyetli istişarelerle COP31'in başarısına katkı sağlayacak esnek formüller geliştirilmesine inandığı ifade edildi. Ancak uzlaşı sağlanamaması halinde Türkiye'nin konferansa tek başına ev sahipliği yapmaya ve başkanlığı üstlenmeye hazır olduğu da diplomatik kaynaklarca dile getirildi.

Pasifik'e özel hassasiyet

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin COP31'in odağında yalnızca belirli bir bölgenin değil, iklim krizinden en çok etkilenen kırılgan bölgelerin bulunmasını önemsediğini, bu çerçevede Pasifik'e yönelik özel oturumlar düzenlenebileceğini aktardı.

Küresel dayanışma çağrısı

Türkiye'nin adaylığının yalnızca bölgesel bir tercih değil, ortak geleceğe yönelik küresel dayanışma çağrısı niteliği taşıdığı vurgulandı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede rekabet yerine işbirliği ve kapsayıcılık ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceğini, tüm tarafları yapıcı diyalog ve karşılıklı saygı temelinde süreci ilerletmeye davet ettiğini bildirdi. - ANKARA