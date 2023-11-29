Türkiye, COP28'de çıkarları için çalışacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, bu yılki Taraflar Konferansında (COP28) müzakereleri takip ederek, Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşen kararlar alınması için çalışacaklarını ve kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin katkılarıyla pek çok konuda 45 civarında etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, bu yılki Taraflar Konferansında (COP28) müzakereleri takip ederek, Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşen kararlar alınması için çalışacaklarını ve kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin katkılarıyla pek çok konuda 45 civarında etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Hasar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Taraflar Konferansına (COP28) ve Türkiye'nin müzakere pozisyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadelede azimli ve kararlı bir yol çizdiğini ifade eden Hasar, Türkiye olarak tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunup teknik toplantılar yaparak Taraflar Konferansı süreçlerine yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında güçlü bir Türk Delegasyon Heyeti ile Dubai'de yer alacaklarını bildiren Hasar, "Hem müzakereleri takip ederek ülkemizin çıkarları ile örtüşen kararlar alınması için çaba sarf edeceğiz hem de kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve yerel yönetimlerin katkıları ile başta 'Sıfır Atık' olmak üzere uyum, sanayi, sağlık, teknoloji, enerji dönüşümü gibi pek çok konuda 45 civarında etkinlik düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin beklentisi adil, kapsayıcı ve hakkaniyetli kararlar alınması"

Türkiye'nin COP28'den beklentisinin adil, kapsayıcı ve hakkaniyetli kararlar alınması olduğuna dikkati çeken Hasar, bu yıl bilhassa "Küresel Durum Değerlendirmesi" ve "Kayıp ve Zarar Fonu" için finans akış mekanizmalarına yönelik kararların alınmasını beklediklerini kaydetti.

Uygulanabilir ve kimseyi geride bırakmayan kararlar alınabilmesi için Türkiye olarak çaba göstereceklerini vurgulayan Hasar, finans konusunda da bilhassa gelişmiş ülkelerin daha azimli kararlar alması yönünde beklentilerini her fırsatta en yüksek sesle dile getirdiklerini hatırlattı.

COP28'de, 100'ün üzerinde gündem maddesinin yoğun bir şekilde tartışılacağına işaret eden Hasar, "Küresel Durum Değerlendirmesi" çalışmasının, ülkelerin ve paydaşların dünyanın iklim eylemi ve desteği konusunda nerede durduğunu görmeleri, mevcut boşlukların ve daha hızlı hedef odaklı iklim eylem rotasının belirlenmesi için oldukça önemli bir süreç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmiş ülkeler, çabalarını önemli ölçüde artırmalı"

İklim değişikliğiyle mücadelede emisyonların azaltılmasında teknoloji dönüşümleri için gerekli olan etkin finans akış mekanizmalarının faaliyete geçirilmesinin önemine dikkati çeken Hasar, şunları kaydetti:

"Etkin bir finans mekanizması için gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin iklim yatırım gereksinimlerini finanse etmelerine yardımcı olmak için çabalarını önemli ölçüde artırmaları gerekmektedir. Gelişmiş ekonomilerin, azaltım ve uyum için finansman sağlamak üzere gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar doları harekete geçirme taahhüdünün gerçekleştirilmesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki diğer iklim finansmanı müzakerelerinin ilerlemesi büyük önem arz etmektedir."

Hasar, Çerçeve Sözleşmesi ve Taraflar Konferansı'nın ilerleyen süreçte daha etkili olabilmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, adaletli ve kapsayıcı politikaların oluşturulması ve sera gazı salımlarının azaltılması konusunda daha sıkı taahhütlerin sağlanması gerektiğini belirtti.