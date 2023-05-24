Türkiye, Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı Dostlar ve Özel Temsilciler Grubu'na katıldı

Türkiye, Sahraaltı Afrika'da Büyük Göller Bölgesi'nde 12 devletin üyesi olduğu Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) adlı teşkilatın Dostlar ve Özel Temsilciler Grubu'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin çok boyutlu girişimci ve insani dış politikasında Afrika'nın önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çekilerek, "Ülkemiz, Sahraaltı Afrika'da Büyük Göller Bölgesi'nde 12 devletin üyesi olduğu, istikrar, refah ve güvenliğin tesisi bağlamında önemli bir rol üstlenmekte olan Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) adlı teşkilatın Dostlar ve Özel Temsilciler Grubu'na Mayıs 2023 itibarıyla katılmış bulunmaktadır. Anılan gruba üyeliğimiz Afrika ortaklık politikamıza ve Büyük Göller Bölgesi'yle işbirliğimize yeni bir boyut kazandırmayı, ICGLR'le yakın ilişkiler tesis etmeyi ve teşkilatın faaliyetlerine destek olmayı hedeflemektedir. Afrika Kıtası ile bağlarımızı ve işbirliğimizi her boyutta tahkim edecek çabalara destek vermeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - ANKARA