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Türkiye Bursları Oryantasyon Programı Kahire'de Gerçekleşti

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Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı'nda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler bir araya geldi. Program, öğrencilere Türkiye'de eğitim fırsatlarını tanıtarak uluslararası kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlıyor.

Türkiye Bursları Oryantasyon ve tanıtım programı öğrencileri Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bir araya geldi.

"Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" kapsamında, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki birçok öğrenci, Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Türkiye Bursları Programı, uluslararası öğrencilere Türkiye'de eğitim alma fırsatı sunarak akademik başarılarını desteklemeyi ve ülkeler arası kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Programın açış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Kahire Koordinatörü Emin Boyraz, Türkiye ve Mısır'ın köklü tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti. Boyraz, "Sizler, aldığınız eğitimle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak, adeta birer kültür elçisi olacaksınız" diyerek öğrencilere Türkiye'deki eğitim süreçlerinde başarılar diledi.

Burs programının deneyimli öğrencileri sunum yaptı

Daha önce "Türkiye Bursları Programı"ndan yararlanmış, Kahire Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde görevli uzmanlar, yeni öğrencilere sunum yaparak deneyimlerini aktardılar.

Program boyunca öğrencilere, Türkiye Bursları Programı ve süreç hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Kursiyerler, Türkiye'ye gitmeden önce sorularına doğrudan cevap alma fırsatı buldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürütmekte olduğu, kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı olan Türkiye Bursları'nın öncelikli amacı, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sunarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamak. Türkiye Bursları Programı ile Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Politika Türkiye Eğitim Kahire Burs

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