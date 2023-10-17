Türkiye Barolar Birliği İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Türkiye Barolar Birliği, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını insanlık suçu olarak kınadı ve uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye Barolar Birliğinden, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Bütün dünyanın gözleri önünde işlenen bu insanlık suçunu şiddetle kınıyor, uluslararası kuruluşları vahşeti durdurmaya ve insan haklarını esas alan adil bir barışı inşa etmek için derhal harekete geçmeye davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Birliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı bir savaş suçudur. Bütün dünyanın gözleri önünde işlenen bu insanlık suçunu şiddetle kınıyor, uluslararası kuruluşları vahşeti durdurmaya ve insan haklarını esas alan adil bir barışı inşa etmek için derhal harekete geçmeye davet ediyoruz."