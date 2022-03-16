Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
AA - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması
Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.