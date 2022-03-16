Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

AA - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması

Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

AA / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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