Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması

Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.