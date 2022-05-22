Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı - Haberler

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyonları Üçlü Ortak Toplantısı Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Nikoloz Samkharadze başkanlığındaki milletvekili heyetleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Ermenistan'ın işgali sırasında Karabağ topraklarında Azerbaycan'ın tarihi, maddi ve kültürel mirasının yok edildiğini belirten Seyidov, "Şehirlerimizi ve köylerimiz yok edildi. Bu bölgelere Kafkasya'nın Hiroşima'sı denmesi tesadüf değildir. Bu alanlarda restorasyon çalışmaları yapılıyor ve yapılacak da çok iş var. Toplantının Şuşa'da yapılması önemlidir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretleri ve Şuşa Deklarasyonu'nun imzalanmasının tarihi öneme sahiptir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in başlattığı görüşmeler hakkında bilgi veren Seyidov, iki ülke arasında yakında bir barış anlaşması imzalanacağına olan güvenini de dile getirdi.

Bu formatta yapılan toplantıların önemine değinen Kılıç ise, toplantının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış şehri Şuşa'da düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Azerbaycan'ın, topraklarını işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını kaydeden Kılıç, "Geleceğimizi güvence altına almak için çabalarımızı birleştirmeliyiz. Parlamentolar ve temsilcileri, halklarının temsilcileri olarak gelecek için çalışmalıdır. Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemekte ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakında gelişeceğine ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, üç ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

(Kamil Nadirli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika