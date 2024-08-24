Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Öğrenci Kabul Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine adaylar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine öğrenci kabul sonuçları açıklandı. Üniversitede ilk yıl Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümünde 30'ar, Gıda Mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 87 öğrenci yükseköğrenim görecek. Yükseköğretime giriş sınavlarında en yüksek puanın 700 olduğu Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği en yüksek 684,9, Endüstri Mühendisliği 663,7, Gıda Mühendisliği 632,8 puanla öğrenci aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde Bakü'de açılan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine öğrenci kabul sonuçları açıklandı. Üniversitede ilk yıl Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümünde 30'ar Gıda Mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 87 öğrenci yükseköğretim görecek. Üniversite 2024 -2025 akademik yılında eğitim öğretime başlayacak.

Yükseköğretime giriş sınavlarında tam puanın 700 olduğu Azerbaycan'da, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puan 684,9, en düşük puan 641,6 oldu. Endüstri Mühendisliği bölümü en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken en düşük puan 544,4 oldu. Gıda Mühendisliği bölümünde en yüksek puan 632,8 olurken, bu bölümün taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarının olacağı Türkiye-Azerbaycan üniversitesi bir "çatı üniversite" görevi üstlenecek. Üniversite, programlarını ilk defa açmak yerine öğretim faaliyetlerine devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak.

Bu kapsamda 2024-2025 akademik yılında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde açılan Bilgisayar Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesinin eğitim programları esas alınacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarı ile bitiren öğrenciler ilgili üniversitelerin diplomalarına sahip olacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini yeni bir boyuta taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı 19 Şubat 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanmıştı. Anlaşmaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev imza atmıştı. - ANKARA