Türkiye, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunda yanında olduğunu belirtti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Hasanov'un Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Bakan Güler ise Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti. - BAKÜ