Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın Ankara'da yapıldığını açıkladı. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan savunma bakanları katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın bugün Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani'yi Ankara'da Merkez Orduevi'nde ağırlayacak. Üçlü Toplantı kapsamında Bakan Yaşar Güler ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Bakan Hasanov ile görüşmesinin ardından da Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüşme gerçekleştirecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
