Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı Devam Ediyor

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'un ardından Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile de bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştiriyor" denildi.