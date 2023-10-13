Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla...
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Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi.
Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Kıtadaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde destekledi" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika