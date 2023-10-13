Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi.

Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ' Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla...

Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Kıtadaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde destekledi" dedi. - İSTANBUL