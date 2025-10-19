Türkiye, Afganistan ve Pakistan Arasındaki Diyaloğa Destek Verecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile Pakistan arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı pekiştirecek her türlü çabaya destek vermeye kararlılıkla devam edecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan ile Pakistan arasında, Türkiye ve Katar'ın kolaylaştırıcılığında yürütülen görüşmeler neticesinde ateşkes sağlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki kardeş ülke arasında diyalog yoluyla kaydedilen bu önemli gelişmenin, bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi yönünde kıymetli bir adım olduğuna inanıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile Pakistan arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı pekiştirecek her türlü çabaya destek vermeye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA