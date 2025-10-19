Türkiye, Afganistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkesi Destekledi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesine ilişkin, " Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile Pakistan arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı pekiştirecek her türlü çabaya destek vermeye kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında, Türkiye ve Katar'ın kolaylaştırıcılığında yürütülen görüşmeler neticesinde ateşkes sağlanmış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İki kardeş ülke arasında diyalog yoluyla kaydedilen bu önemli gelişmenin, bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi yönünde kıymetli bir adım olduğuna inandıklarını vurgulayan Ala, "Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile Pakistan arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı pekiştirecek her türlü çabaya destek vermeye kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.