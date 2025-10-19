Haberler

Türkiye, Afganistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkesi Destekledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını ve bölgesel istikrar için her türlü desteği vermeye devam edeceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesine ilişkin, " Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile Pakistan arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı pekiştirecek her türlü çabaya destek vermeye kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında, Türkiye ve Katar'ın kolaylaştırıcılığında yürütülen görüşmeler neticesinde ateşkes sağlanmış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İki kardeş ülke arasında diyalog yoluyla kaydedilen bu önemli gelişmenin, bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi yönünde kıymetli bir adım olduğuna inandıklarını vurgulayan Ala, "Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile Pakistan arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı pekiştirecek her türlü çabaya destek vermeye kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.