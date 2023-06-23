Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında heyet Washington'da

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin, 'Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması' kapsamında, Washington'da ABD'li yetkililerle istişareler gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetimiz, 'Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması' kapsamında 23 Haziran 2023 tarihinde Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD'li yetkililerle istişareler gerçekleştirecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.