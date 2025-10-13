Haberler

Mısır'da Gazze için Barış Zirvesi: Kalıcı Barış İçin Niyet Belgesi İmzalandı

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze için Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Mısır ve Katar, Gazze'deki ateşkesin korunması ve kalıcı barış amacıyla bir 'Niyet Belgesi' imzaladı. Belgede, bölgedeki herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde yaşayabilmesi için hoşgörü, haysiyet ve fırsat eşitliği talep ediliyor. Zirve, bölgede karşılıklı saygı ve ortak gelecek ilkelerine dayanan bir barış vizyonunun önemini vurguladı.

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze için Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'ın ımzaladığı "Niyet Belgesi"nde, "Kalıcı barışın geleceğine kendimizi adıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. Belgede, "Her birey için hoşgörü, haysiyet ve fırsat eşitliği talep ediyoruz. Irk, inanç veya etnik kökene bakılmaksızın bölgenin herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerinin peşinden gidebileceği bir yer olmasını güvence altına alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölgede karşılıklı saygı ve ortak gelecek ilkelerine dayanan, barış, güvenlik ve ortak refah için kapsamlı bir vizyon peşinde olunduğu belirtilen belgede, "Bu anlayışla Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış için kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için kolektif olarak çalışmayı, gelecek nesillerin barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temeller oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı barışın geleceğine kendimizi adıyoruz" denildi. - ŞARM EŞ ŞEYH

