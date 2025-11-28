Türkiye, AB'de Avrupa Güvenliği Tartışmalarına Katılmak İstiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güvenlikle ilgili çalışmalar yapılırken NATO zemininin kullanılması bizim için temel hareket tarzıydı. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa güvenliği ile ilgili AB içinde yeni arayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu konuda safe mekanizmasıyla başlatılan süreçler var. Bu AB'nin kendi dış politika ve güvenlik politikarıyla uyumlu şekilde gitmekte. Türkiye bu yeni tartışmalarda da yer almak istiyor. Bu tartışmalar AB üyelerinin kendi arasındaki tartışmalar. Ama Avrupa güvenliği de hepimizi ilgilendiriyor" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika