Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacak - Haberler

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Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yarın Ankara'da Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yarın Ankara'da Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Diyalog Toplantısı Avrupa Birliği Türkiye Ankara Politika Haberler

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