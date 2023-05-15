CUMHURBAŞKANI Seçimi'nin ikinci tura kalması nedeniyle Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıkladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin geçici sonuçlara göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı. Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.