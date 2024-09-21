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Türkiye 23 Yıl Aradan Sonra Tarım Sayımı Yapacak

Türkiye 23 Yıl Aradan Sonra Tarım Sayımı Yapacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 2001 yılından sonra ilk kez tarım sayımının yapılacağını ve bu sayım sonucunda ülkenin tarımsal envanterinin güncelleneceğini açıkladı. İlk sonuçların 2026 yılının Haziran ayında kamuoyuna paylaşılması bekleniyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sayımı, 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak. Tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak, idari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız. Tahminlerimiz odur, 2026 yılının Haziran ayında biz ilk sonuçları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi gezi ve ziyaretlere katılmak için bugün Karaman'a geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin dış etkenlerden çok fazla etkilendiğini belirterek, "Tarım sektörünün dış etkenlerden çok fazlaca etkileniyor olması, bizim tarımsal üretimle ilgili bilinen hususlarda ya da geleneksel hususlarda faaliyetlerimizin devam etmeyeceğini gösterir. İklim değişikliği başta olmak üzere gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde özellikle su başta olmak üzere doğal kaynakların korunması, kollanması ve kullanma, koruma dengesinin sağlanması hususunda bazı unsurların artık çok daha fazla öne çıktığını söylüyoruz ki biz bunları, yeni normal olarak tanımladık" ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretim planlaması konusunda 13+1 stratejik üründe çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimle alakalı en önemli husus uzun yıllardır konuşulan üretim planlamasıydı. Özellikle hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine dair suyu merkeze alan, kaynaklarımızı göz önüne alan ve üreticilerimizin öngörüsünü sağlayacak üretim planlamasını, hayvansal üretim ve su ürünlerinin üretimi için yılın başında, bitkisel üretimi için ise hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkilerinden oluşan 13+1 stratejik ürünle yeni yıl itibarıyla hayata geçirmiş olduk" dedi.

2001 YILINDAN SONRA İLK KEZ TARIM SAYIMI YAPILACAK

Türkiye'de 23 yıl sonra tarım sayımı yapılacağını açıklayan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tek başına bu üretim planlaması kavramının yeterli olmayacağını, bunun araçlarının mutlaka uygulanması gerektiğini de ifade ediyoruz. Çünkü gerek doğrudan gerekse dolaylı destekler gerekse işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması, sözleşmeli üretimin mutlaka ama mutlaka çok büyük oranda devreye alınması üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu, bu da 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak. Tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak, idari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız. Tahminlerimiz odur, 2026 yılının Haziran ayında biz ilk sonuçları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yerel Haberler Politika Türkiye Ekonomi Güncel Tarım

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