Türkiye, 186 Ülkeye Tarım Ürünleri İhraç Ediyor

Türkiye, 186 Ülkeye Tarım Ürünleri İhraç Ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 186 ülkeye 2.200 çeşitten fazla tarım ve gıda ürünü ihraç ettiğini belirtti. 'AI Tomorrow Summit 2025' programında konuşan Yumaklı, tarımda teknolojinin entegrasyonunun önemine vurgu yaptı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye, 186 ülkeye 2 bin 200 çeşitten fazla tarım ve gıda ürünleri ihraç ediyor" dedi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da bir otelde 'AI Tomorrow Summit 2025' programı düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. "Yapay Zeka" temalı programda konuşan Bakan Yumaklı, dünya üzerinde ticaret yapılabilmesi için üretim sistemlerinin teknoloji altyapısına entegre edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kırsal kalkınma destekleriyle, projeleriyle bunu sağlamak istiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye, 186 ülkeye 2 bin 200 çeşitten fazla tarım ve gıda ürünleri ihraç ediyor. 2024 yılı rakamları, 32.6 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş durumda. Tarım sektörünün en riskli sektör olduğunu vurgulamak istiyorum. İklim değişikliğinin her şartından mutlaka etkileniyor. Türkiye hem strateji konumuyla hem üretim gücüyle hem de gençlerinin özellikle üretim kabiliyeti ve yeniliklere adaptasyon hızı itibarıyla bütün risklere hazır durmalıdır. Dün tarım 4.0'la yakalanan başarıyı bugün tarım 5.0'la sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"4. Tarım Orman Şurası'nda yapay zeka ve akıllı tarımla ilgili alınan bütün kararları hayata geçireceğiz"

Yapay zeka konusunda 4. Tarım Orman Şurası'nda önemli tespitler yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız şura kararlarından bahsetmişti. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE merkezleri inşa edeceğiz. Dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileriyle ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz. Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kurup, dijital kuraklık izleme sistemini hayata geçireceğiz. Tarımsal gözlem uydu ağını hayata geçireceğiz, bunun çalışmaları zaten devam ediyor. Tarımsal üretime yönelik yapay zeka destekli tahmin ve izleme sistemleri kuracağız. 4. Tarım Orman Şurası'nda yapay zeka ve akıllı tarımla ilgili alınan bütün kararları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Program, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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