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Türk ve Yunan Heyetleri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda Anlaşmaya Vardı

Türk ve Yunan Heyetleri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda Anlaşmaya Vardı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nın olumlu geçtiğini ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nın olumlu bir havada geçtiğini ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığıın açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu 6 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Milii Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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