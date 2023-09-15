Türk ve Fransız Milli Savunma Bakanlığı Heyetleri Paris'te Buluştu

Paris'te gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında Türk ve Fransız Milli Savunma Bakanlığı heyetleri bir araya geldi. Görüşmede, ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere NATO, bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Paris'te gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında Türk ve Fransız Milli Savunma Bakanlığı heyetleri bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Paris'te gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında Fransız Savunma Bakanlığı heyeti ile 14 Eylül tarihinde bir araya gelindiği kaydedildi. Görüşmede, ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere NATO, bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. - ANKARA