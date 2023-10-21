Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ortak Tatbikatına Hazırlık Devam Ediyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı için uçak ve helikopterlerle uçuşlar gerçekleştirildi. Tatbikatta yer alacak özel birliklerin de hazırlıkları sürüyor.

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatına hazırlık kapsamında uçak ve helikopterlerle uçuşlar gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata hazırlık kapsamında her iki ülkeye ait uçak ve helikopterlerle uçuşlar yapılarak temsili düşmanın yer hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve hava keşiflerinin yapılması gibi görevlerin icra edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise tatbikatta yer alacak Türk ve Azerbaycan özel birliklerin de hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, özel birliklerin temsili düşmanın bulunduğu bölgeye ani baskın düzenleyerek komuta ve iletişim merkezini devre dışı bıraktığı, insan gücünü ise etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde 23-25 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan tatbikatta her iki ülkenin çeşitli askeri birliklerinden çok sayıda teçhizat, topçu bataryaları, uçak ve helikopterler ile botlar yer alacak.