Türk ve Amerikan Uçaklarıyla Yakın Hava Desteği Eğitimleri Başarıyla Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde başarılı sonuçlar elde edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi." bilgisi paylaşıldı.