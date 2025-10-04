Türk Vatandaşlarını Taşıyan Uçak Havalandı

UÇAK HAVALANDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Küresel Sumud Filosu'nda alıkonan Türk vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalandı. Uçağın Türkiye saati ile 15.40 civarında iniş yapması bekleniyor. Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunuyor.