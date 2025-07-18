Türk Vatandaşları için Katmanlı Vize Sistemi Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında "katmanlı vize" sistemine geçildiğini belirterek, Türk vatandaşlarının daha hızlı ve kolay şekilde ilk defa çok girişli vize alabileceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı vize konusunda 2024 yılından bu yana AB ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Çalışmalara diğer kurumların yanı sıra iş dünyasının da katkı sunması sağlandı. Aralık 2024 tarihinde Schengen vizeleri için Ankara'da ilk kapsamlı görüşme yapıldı. Görüşmede Ankara'daki büyükelçilikler ile bir takvime bağlı olarak vize konusunda düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındı. Bu çerçevede Schengen ülkelerinin temsilciliklerinin konsolosluk birimleri ile Dışişleri Bakanlığında üst üste kapsamlı görüşmeler yapılıp, sorunlar tek tek dikkate getirildi. Görüşmeler sonucu "katmanlı vize" sistemine geçildi.

Türk vatandaşları, daha hızlı ve kolay şekilde ilk defa çok girişli vize alabilecekler. Sonraki başvurularında aşamalı olarak daha uzun süre geçerli çok girişli vize temin edebilecekler. Öngörülen iyileştirmelerin vatandaşların Schengen vizesi sürecinde yaşadıkları, kısa süreli vize ita edilmesi veya daha evvel çok girişli vize almış olanların vize bitiminde başvurduklarında daha az geçerlilik süreli vize almaları gibi zorlukları önleyeceği değerlendiriliyor. - ANKARA