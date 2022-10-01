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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM...

Politika Haberleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Kaynak: AA / Sinan Uslu - Politika

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