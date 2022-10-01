Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM... Politika Haberleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Politika Kaynak: AA / Sinan Uslu Katar Politika Haberler

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