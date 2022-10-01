Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM...
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Kaynak: AA / Sinan Uslu - Politika