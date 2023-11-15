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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul...

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Politika Haberleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: AA / Politika

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