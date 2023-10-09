Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları ve hava harekatına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları ve hava harekatına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
MSB, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anları ve hava harekatına ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika