Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini böyle vurdu
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı. MSB, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 'Durmadan, yorulmadan' notuyla paylaşılan görüntüde 'Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini böyle vurdu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.
MSB, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Durmadan, yorulmadan" notuyla paylaşılan görüntüde "Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.