Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki PKK-YPG'ye ait çimento fabrikasını vurdu
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Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak gerçekleştirdiği operasyonlarda, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG'ye ait çimento fabrikası hedef alındı ve kullanılamaz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK- Ypg'ye ait çimento fabrikasını böyle vurdu.
Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak bölücü terör örgütü PKK- Ypg unsurlarına yönelik hava ve kara harekatı operasyonlarına devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruldu.
Füzelerle vurulan terör örgütüne ait çimento fabrikası kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika