Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de 4 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeyi kana bulamak isteyen teröristlere hak ettikleri şekilde müdahale edildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/ Ypg'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Kaynak: AA / Politika