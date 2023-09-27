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Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Politika

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