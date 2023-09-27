Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Politika