Türk savaş uçakları 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" için Azerbaycan'a intikal etti

ANKARA - Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşecek "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" çerçevesinde Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Azerbaycan'ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için icra edilecek "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı"nın 23 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tatbikatta görev alacak F-16 uçaklarının Azerbaycan'a intikal ettiğini bildirirken görüntülerde, tatbikatın hazırlık süreci ve Türk savaş uçaklarında pilotların Türk, Azerbaycan bayrağı açtığı anlar yer aldı.